Новосибирская область вновь в числе самых читающих регионов России

Новосибирская область подтвердила статус одного из литературных флагманов страны. Таковы итоги Всероссийского конкурса «Самый читающий регион».

По итогам конкурса область была удостоена звания «Территория книги и чтения». Этот почётный статус присуждается тем регионам, которые неоднократно становились победителями и уже в третий раз за последние пять лет входят в шорт-лист.

— В этом году на конкурс Новосибирская область представила комплексную программу мероприятий «Прочитай Новосибирь», в которую вошли лекции, выставки, презентации, встречи с авторами и выдающимися земляками, проведение краеведческих конкурсов, — говорится в сообщении Минкультуры Новосибирской области.

Новосибирская область не в первый раз становится победителем этого конкурса и уже неоднократно занимала лидирующие позиции. Жюри конкурса высоко оценило региональные инициативы по сохранению литературных традиций и представленную статистику по книжной отрасли и читательской инфраструктуре.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск попал в топ внутреннего туризма на ноябрьские праздники.