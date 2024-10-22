Диверсией фуры на улице Малыгина в Новосибирске занимается прокуратура

На оперативном совещании в мэрии глава города Максим Кудрявцев поинтересовался какие меры предпринимаются в отношении правонарушителей, которые снесли рамку ограничивающую проезд большегрузов на улице Малыгина в Хилокском микрорайоне.

Как пояснил руководитель департамента транспорта Иосиф Кодалаев, на выходных на улице Малыгина произошла диверсия: грузовик взял на таран ограничительную рамку и полностью ее разрушил.

— Чтобы привлечь виновника к ответственности мы обратились в ГАИ, оформили ДТП, Известен владелец фуры. Мы также поговорили с прокуратурой, чтобы разобраться в причине инцидента, — подчеркнул чиновник. — На территории расположенного рядом частного предприятия стоит обзорная камера, поэтому факт диверсии на скорости виден на камере.

По его словам, восстановительные работы ограничительной арки начнутся с 23 октября. Максим Кудрявцев также предложил включить этот участок дороги в сеть фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, которая создается в Новосибирске.

Напомним, грузовик снес ограничитель для фур на улице Малыгина 20 октября. Уехать с места происшествия водитель не успел, а в свое оправдание заявлял, что знак установлен неправильно. Ограничитель для фур был установлен на Малыгина 23 сентября, но уже 27 он был сломан.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Хилокского жилмассива в социальных сетях пожаловались на незаконный автовокзал, который стихийно появился около жилых домов в микрорайоне левобережья.