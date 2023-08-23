Новосибирский прокурор наказал директора из-за школьных туалетов

Прокуратурой Чистоозерного района проведена проверка соблюдения законодательства при реализации мероприятий в рамках национального проекта «Образование».

— Выяснилось, что в здании школы не выполнены в полном объеме работы, предусмотренные контрактом, в том числе сантехнические. Хотя по муниципальному контракту все они уже приняты и оплачены. Этим допущено нецелевое расходование денежных средств, — прокомментировали в прокуратуре по Новосибирской области.

Директору учебного заведения вынесено представление об устранении выявленных нарушений. Кроме того, в отношении него возбуждено административное дело.

К 1 сентября все ремонтные работы под контролем прокурора должны завершить.