Мотоциклист влетел в фуру и погиб в Новосибирске

На Станционной мотоциклист влетел в поворачивающую фуру и погиб на месте аварии. Об этом сообщает группа АСТ-54 в Вконтакте.

По словам читателя АСТ-54, стрелка спидометра на мотоцикле замерла на отметке 140 км/час.

На данный момент движение затруднено в обе стороны.

Напомним, что в Болотнинском районе Новосибирской области поздно вечером 28 июня произошло страшное ДТП, в котором двое пассажиров погибли, один из которых был 15-летний ребенок. Возраст второго погибшего — 19 лет. Также два подростка попали в больницу, 16-летний парень и 17-летняя девушка.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске на Бердском шоссе столкнулись пять автомобилей.