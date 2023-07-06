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Журналистские работы о развитии агропромышленного комплекса Сибири принимаются в номинацию «АгроПро» конкурса «Сибирь.ПРО»

  • 06/07/2023, 14:42
Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что за последние годы агропромышленный комплекс России превратился в высокотехнологичную отрасль.

«Она требует к себе самого серьезного внимания, если мы хотим ее развивать именно в таком ключе», – убеждён глава государства.

«Сегодня наша общая цель – это укрепление технологического, промышленного, и конечно, аграрного суверенитета России. Все мы видим, как много в этой сфере сделаноконкурс журналистов СибирьПро за последнее время. Сибиряки принимают самое активное участие в обеспечении продовольственной безопасности нашей страны, – отметил полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

Развитие агропромышленного комплекса является стратегической задачей для регионов округа. Несомненными приоритетами остаются повышение эффективности сельского хозяйства и увеличение объёмов переработки продукции. В условиях сложных климатических условий особенно значимым становится вклад ученых Сибирского отделения Российской академии наук в разработку инновационных подходов к ведению сельскохозяйственной деятельности, внедрению бережливого производства и селекции отечественных семян.

Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» представляет традиционную номинацию проекта – «АгроПро». С момента основания конкурса она неизменно становится одной самых популярных и значимых, аккумулирует работы лучших авторов Сибири и высоко ценится членами жюри. Победа в номинации присуждается за материал или серию материалов о развитии АПК.

К рассмотрению принимаются работы о деятельности агропромышленных предприятий, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств; о стимулировании развития малых форм хозяйствования агропромышленной отрасли, применении передовых технологий в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции; о мерах, направленных на обеспечение продовольственной безопасности России. Отдельное внимание уделяется работам о научном сопровождении агропромышленного комплекса Сибири, решении актуальных задач увеличения доли семян российской селекции, отечественного сельскохозяйственного оборудования и техники.

Также в рамках номинации будут рассмотрены работы о внедрении цифровых сервисов в АПК для повышения эффективности сельхозпроизводителей (интернет вещей, робототехника, искусственный интеллект, анализ больших данных, электронная коммерция и др.).

В конкурсе «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

Поддержку в проведении конкурса «Сибирь.ПРО» оказывают:

Генеральные партнёры – ПАО «ГМК «Норильский никель», Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Сибирь».

Партнёры – АО «СУЭК-Кузбасс», ООО «УК «ЭЛСИ», АО «ХК «Сибирский цемент», Западно-Сибирская железная дорога.

Информационные партнёры – ИА «ТАСС», ИА «Интерфакс», «ГТРК «Новосибирск», «Аргументы и факты – Сибирь», «Комсомольская правда – Новосибирск», «ЧС-ИНФО», информационно-аналитический портал Infopro 54, «МК в Новосибирске», интернет-журнал «Сиб.фм», интернет-портал «BFM».

Специальные партнёры – Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение», Волейбольный клуб «Локомотив–Новосибирск».

Фото предоставлено организаторами конкурса

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : СибирьПро полпредство в СФО конкурс журналистов


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