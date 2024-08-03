На водоемах Новосибирской области в июле погибло 14 человек

Жара в Новосибирской области продолжает бить температурные рекорды. Сибиряки радуются теплой погоде, наслаждаются прохладной водой в реках и озерах и даже шутят, что готовы отказаться от отдыха на солнечных заграничных пляжах. В этом году в Новосибирске самое настоящее лето. Но наряду с позитивными моментами есть и тревожные факты.

Сотрудники МЧС подвели итоги последствий отдыха на воде. По данным ведомства, в июле на водоемах области зарегистрировано 15 происшествий.

― На реках и озерах региона погибли 14 человек, в том числе двое детей. Еще трех человек из затонувшего катера спасли сотрудники Бердского поисково-спасательного отряда. Чаще несчастные случаи происходили в жаркую погоду в канун и в сами выходные дни. Больше всего происшествий на водоемах Новосибирска и Новосибирского района, ― прокомментировали в пресс-службе МЧС региона.

Спасатели проводят активную профилактическую работу среди населения. Сюда входят и патрулирование мест отдыха, пляжей, туристических баз, детских оздоровительных лагерей. Сотрудники муниципалитетов и специалисты ведомства организовывают дворовые обходы для информирования населения, участвуют в сельских сходах граждан.

Госинспекторы ГИМС МЧС России в июле проверили более 1 200 маломерных судов и выявили свыше 230 административных правонарушений.

Уважаемые читатели, помните, что купаться можно только на официально оборудованных пляжах, соблюдать все меры безопасности при нахождении в воде и управлении маломерным судном. Берегите себя и свою жизнь.