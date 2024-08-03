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В Новосибирске автобус № 96 с 3 августа изменил маршрут

  • 03/08/2024, 15:30
Автор: Ольга Кирсанова
В Новосибирске автобус № 96 изменил маршрут
Изменения связаны с ремонтом трамвайных путей в левобережье города.

В  Новосибирске с 3 августа изменили схему движения автобуса № 96  «Цветущая Плющиха – Ул. С. Кожевникова». Это связывают с ремонтом трамвайных путей в левобережье города.

В мэрии Новосибирска пояснили, что в связи с ремонтными работами на улице Мира трамвайное движение закрыли по улице Оловозаводской.

— Автобус №96 будет ходить со всеми остановками на участке от улицы Аникина до Сержанта Коротаева в прямом и обратном направлениях по улицам: Аникина, Обогатительной, Оловозаводской, далее — по действующей схеме.

Ранее редакция сообщала о том, что в связи с ремонтными работами на теплотрассе в Ленинском районе Новосибирска автобус №43 изменил схему движения по городу до конца лета.

Источник фото: Freepik / Автор — rawpixel.com.

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Рубрики : Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Схема движения ремонт трамвайный путей автобус № 96


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