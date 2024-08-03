Новосибирским общественникам и волонтерам рассказали, как избежать выгорания

Тема психологического выгорания стала всё чаще и чаще встречаться в разговорах и в новостях. Интересно, что выгорание случается не только у многодетных мам или офисных сотрудников с бесконечными переработками. Оно может настичь волонтеров благотворительных фондов, социальных проектов, одним словом тех, кто посвящает свою жизнь добрым делам.
В недавно открытом Доме общественных организаций Новосибирской области проходят различные обучающие программы для НКО, в том числе тренинг «Как избежать выгорания в НКО». Мы пообщались со спикером данного мероприятия лайф-коучем Ольгой Вардугиной и получили вот такую подборку советов.
Рекомендация: разработайте четкие регламенты, алгоритмы и должностные инструкции.
Почему это важно: ясные обязанности и иерархия помогут избежать стресса и неопределенности.
Как: обеспечьте доступность этих документов для всех сотрудников, чтобы каждый знал, к кому обращаться в случае проблем.
Рекомендация: обеспечьте удобные условия труда.
Почему это важно: удобное рабочее место и дружелюбная атмосфера снижают стресс и повышают продуктивность.
Как: убедитесь, что рабочие места, туалеты и места для приема пищи удобны и чисты. Поддерживайте дружелюбную атмосферу в коллективе.
Рекомендация: регулярно отмечайте успехи сотрудников.
Почему это важно: похвала и поддержка укрепляют мотивацию и командный дух.
Как: организуйте группы поддержки, регулярно признавайте и поощряйте достижения сотрудников.
Рекомендация: освойте эффективные методы управления временем.
Почему это важно: четкие рабочие границы и планирование помогают избежать перегрузки.
Как: установите расписание и придерживайтесь его, планируйте отпуска и выходные. Используйте инструменты планирования или ведите еждневник.
Рекомендация: следите за своим физическим здоровьем.
Почему это важно: физическое здоровье напрямую влияет на эмоциональное состояние и работоспособность.
Как: регулярно занимайтесь спортом, питайтесь сбалансировано и соблюдайте режим сна.
Рекомендация: регулярно анализируйте свои эмоции и состояния.
Почему это важно: это поможет вовремя заметить признаки выгорания и принять меры.
Как: ведите дневник эмоций, записывайте свои чувства и переживания. Используйте медитации и дыхательные практики для снижения стресса и улучшения концентрации.
Рекомендация: привлекайте специалистов для работы с выгоранием и профилактики.
Почему это важно: профессиональная помощь помогает более эффективно справляться с проблемами и предотвращать их.
Как: периодически приглашайте психологов и коучей для проведения тренингов и консультаций, организуйте сессии супервизии и коучинга для сотрудников.
Предотвращение выгорания – это постоянный процесс, требующий внимания и усилий. Применяйте эти рекомендации, чтобы создать здоровую и поддерживающую рабочую среду. Забота о себе – это не роскошь, а необходимость для успешной и долгосрочной работы в НКО.
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Внутри текста: Дом общественных организаций НСО, автор Елена Рубанова.
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