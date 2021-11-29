Кольцово выделяет землю под внедренческую зону

— Мастер-план по освоению территориального пятна — «СКИФ»-городка, примыкающего к Кольцово, концептуально разработан. Мы будем выходить на его освоение в ближайшие годы, — сообщил на пресс-конференции мэр Кольцово Николай Красников.

По его словам, речь идет об участке общей площадью около 700 га.

— Это не обязательно будет перевод земель в ту или иную территориальную юрисдикцию. Важно, чтобы назначение этого участка осталось как зона внедрения, которая может принять большие проекты, возникающие между Академгородком и Кольцово в тренде «СКИФ», — добавил он.

Кстати, по его словам, до 30 ноября из Госэкспертизы должны поступить документы по первой исследовательской станции для «СКИФ». Напомним, ее планируется запустить в эксплуатацию в конце 2024 года, вместе с источником синхротронного излучения. На минувшей неделе пресс-служба правительства региона, со ссылкой на первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова, сообщила, что на строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» («СКИФ») в 2022 году будут направлены 10,7 млрд рублей.

Также команда наукограда принимает участие в разработке инновационного района «Смарт Сити» и наполнении этого проекта внедренческой частью.

— «Смарт-Сити» — это не кольцовский, а региональный проект, но это часть пространственного развития межмуниципального пространства между наукоградом и Академгородком. Недавно проект был рассмотрен на заседании межведомственной рабочей группы, дано поручение сформировать рабочую группу по его реализации, — пояснил Николай Красников.

На территории «Смарт-Сити – Новосибирск» предполагается размещение Центра инновационных IT-технологий, служебного жилья для ученых, технопарка, научно-технологического парка в сфере биотехнологий, зоны I-PARK, транспортно-пересадочного узла, многофункционального конгресс-холла, школы, детского сада, IT-долины «Каньон», делового центра.