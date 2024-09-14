Таксистов-мигрантов, промышлявших у аэропорта «Толмачево», отвезли в военкомат

В новосибирском аэропорту «Толмачево» офицеры военного следственного отдела СКР по Новосибирскому гарнизону совместно с транспортными полицейскими провели рейд по пресечению незаконной миграции и новоиспеченных граждан РФ, уклоняющихся от постановки на воинский учет.

Силовики проверили 23 человек, 13 натурализованных граждан были поставлен на воинский учет.

— Прибывшие иностранцы прилетели в Новосибирск с целью получить гражданство, работать и заниматься бизнесом. А вот цели служить в вооруженных силах РФ они не имели. Некоторые тут же жаловались на проблемы со здоровьем, а другие уверяли, что не знали о том, что обязаны вставать на учет, хотя до них вся эта информация доводится — рассказал VN.ru источник в военном ведомстве.

Стоит отметить, что из-за частых рейдов в Толмачево мигранты, работающие в такси, отказываются ехать в аэропорт. Некоторые из иностранцев даже просят пассажиров, в случае проверки, представить их своими родственниками.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске силовики устроили облаву на нелегальных мигрантов, оккупировавших общежития рядом с аэропортом «Толмачево». В ходе рейда были установлены трое мигрантов, находящихся на территории РФ незаконно. Они были задержаны, помещены в спецприемник, откуда в последствии их отправят на родину.