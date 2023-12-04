В новосибирском зоопарке нарядили динозавра

Новосибирский зоопарк нарядил одного из динозавров, фигуры которых расположены на территории. Об этом сообщает пресс-служба.

В социальных сетях сотрудники зоосада опубликовали милое видео, на котором можно оценить, как динозавр стильно приоделся к Новому году.

Так на нем можно увидеть красную шапку и шарф из елового венка. Они уже чуть припорошены снегом, что создает предновогоднюю атмосферу.

Под постом некоторые пользователи положительно отнеслись к таким изменениям у диплодока.

– Красавчик получился! – На следующий год надо кокошник снегурочки. – Выглядит так, будто у него зубы от холода стучат.

Ранее редакция сообщала о том, что медвежата сыграли в прятки в зоопарке Новосибирска.