Стало известно, кто выиграл квартиру в викторине в Новосибирской области

В первый день викторины по истории Новосибирской области, мастер завода, Михаил Шилов выиграл квартиру. Мужчина рассказал журналистам, что свой подарок он передаст внучкам, которым эта квартира пригодится в будущем.
— Очень повезло! Неожиданно. Новая квартира. Мы очень рады! Есть где внучкам пожить, — рассказал журналистам Михаил Шилов.
Напомним, что в викторине «Новосибирская область в истории России» жителям региона предлагали проверить свои знания о крае. Для этого нужно было заполнить специальную анкету, которую волонтеры раздавали в общественных местах.
Ранее редакция сообщала о том, что квартиру и машину выиграли на выборах в Новосибирске.
Фото: скриншот ОТС
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