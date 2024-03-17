Стало известно, кто выиграл квартиру в викторине в Новосибирской области

В первый день викторины по истории Новосибирской области, мастер завода, Михаил Шилов выиграл квартиру. Мужчина рассказал журналистам, что свой подарок он передаст внучкам, которым эта квартира пригодится в будущем.

— Очень повезло! Неожиданно. Новая квартира. Мы очень рады! Есть где внучкам пожить, — рассказал журналистам Михаил Шилов.

Напомним, что в викторине «Новосибирская область в истории России» жителям региона предлагали проверить свои знания о крае. Для этого нужно было заполнить специальную анкету, которую волонтеры раздавали в общественных местах.

Ранее редакция сообщала о том, что квартиру и машину выиграли на выборах в Новосибирске.