Отца через суд заставили платить алименты сыну-инвалиду под Новосибирском

В Новосибирской области прокуратура добилась через суд для парня с инвалидностью алиментов от его отца. За помощью в надзорное ведомство обратилась мама 19-летнего юноши, жительница города Обь.

По заявлению женщины прокуратура провела проверку и выяснила, что бывший супруг сибирячки не оказывает материальную помощиь на содержание их совместного ребенка-инвалида, достигшего совершеннолетия. В защиту прав инвалида прокурор обратился в суд с иском о взыскании с родителя алиментов на содержание его сына.

— Требования прокурора удовлетворены, суд обязал жителя Коченевского района ежемесячно выплачивать алименты в размере более 15 тысяч рублей с последующей индексацией, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее редакция сообщала о том, что после вмешательства прокуратуры женщина-инвалид из Новосибирска получила благоустроенную квартиру. Жилье сибирячка ждала от городских властей 9 лет. Вопрос пришлось решать через суд.