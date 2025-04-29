На выходе из нынешнего кризиса строительный рынок сильно изменится

Точки над i

Апрельская встреча Клуба промышленников бизнес-объединения VIP-club Новосибирска состоялась в Сибстрине в формате стратегической сессии «Настоящее и будущее строительной отрасли».

Как отметил основатель VIP-club Алексей Потапов, ее задачей было оценить риски и возможности для строительного комплекса.

— В какой ситуации сегодня находится строительная отрасль: это полномасштабный кризис или временные трудности? Есть ли у государства инструменты поддержки инвестиционно-строительного процесса? Какие стратегические задачи предстоит решать государству и нам ― строительному бизнесу? Какую стратегию выбирать компаниям в условиях надвигающейся неопределенности? — обозначил темы для обсуждения Потапов.

Российский государственный и политический деятель, председатель Совета директоров МВК «Новосибирск Экспоцентр» Виктор Толоконский сразу расставил точки над i, а также прокомментировал самую актуальную для бизнесменов и граждан тему ― высокие ставки.

— Многие считают, что если убедить/приказать Центральному банку РФ снизить ключевую ставку, то цена денег снизится ― и все сразу нормализуется. Всем, кто ругает Центробанк, я хочу сказать одно: поверьте моему опыту и чутью — такого кризиса, как сейчас, мы в постсоветское время не переживали. Этот кризис очень серьезный, и строительный рынок на выходе из него очень серьезно изменится ― как качественно, так и структурно. К этому государство и бизнес должны готовиться уже сегодня. И никакая ключевая ставка здесь роли не сыграет. Во-первых, ее никто сейчас не снизит, во-вторых, если бы она была ниже, то ситуация на рынке все равно была бы кризисная, так как цены были бы выше примерно на 15-20%, то есть доступность строительной продукции была бы так же ограничена, как и сейчас, — уверен Толоконский.

По его словам, любое снижение ключевой ставки, цены денег сразу приведет к увеличению цены. С учетом того, что в строительстве действует ценовая цепочка, рассчитывать, что цена денег упадет и рынок нормализуется, непродуктивно. При этом Толоконский подчеркнул, что строительная сфера слишком важна для жизнедеятельности страны, чтобы не уделять этой ситуации самое пристальное внимание как на государственном, так и на общественном, экспертном уровне.

— Любое развитие страны — это функция строительства. Чтобы нам развивать все сферы жизни, нужно строить, реконструировать, ремонтировать. Это все инвестиционно-строительный процесс, без которого развиваться невозможно. Без строительства не может наука и образование, так как строительство — это очень конкурентная среда, стремящаяся к инновациям, аккумулирующая все новое и интересное, — отметил эксперт.

Нет заказа на кадры

Ректор Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин) Юрий Сколубович рассказал о кадровой ситуации в строительной отрасли.

— Сегодня мы имеем огромный дефицит кадров. Многие специальности в вузах просто исчезли. Например, гидротехническое строительство, и это оказывает негативное влияние на отрасль. Мы сохранили у себя кафедры гидротехнического строительства, водоснабжения, водоотведения, теплогазоснабжения и вентиляции.

Мы открыли новые кафедры, такие как международная кафедра ЮНЕСКО, кафедра Минстроя России. Большое внимание уделяется приоритетным направлениям развития нашей страны, в том числе цифровизации строительной отрасли. Мы сохранили главное ― качественную подготовку инженеров-строителей, что подтверждается успехом наших выпускников во Всероссийском инженерном конкурсе, где наш вуз из более чем ста вузов-участников стал восьмым в рейтинге качества инженерной подготовки. Мы нацелены на дальнейшее развитие строительной отрасли России.

Это было очень непросто, поверьте, потому что заказа на подготовку специалистов нет, — строительные организации сегодня живут одним годом. Они не знают, что у них будет в горизонте двух-трех лет. Как они будут заказывать кадры на пять лет вперед? Это нереально. Государственный заказ идет, но когда нам дают контрольную цифру приема, мы не всегда понимаем, откуда она берется, — обозначил проблему эксперт.

Тем не менее, по его словам, качество образования притягивает в вуз кадры из других регионов: 33% студентов Сибстрина — новосибирцы, остальные приезжают из других регионов России и стран.

— После обучения 65-66% выпускников остаются в регионе — это квалифицированные кадры, которые приходят на новосибирский строительный рынок. 98% из них трудоустраиваются в профильную отрасль, — подчеркнул Сколубович.

Он отметил, что за студентами вуза сегодня стоит очередь из работодателей, многие уже со второго-третьего курса работают в проектных, эксплуатирующих и строительных организациях.

Юрий Сколубович также представил проект Сибирского центра развития строительной отрасли, созданный в вузе. По задумке инициаторов, он объединит ресурсы университета с наукой и строительным бизнесом. Такой Центр позволит не только проводить профильные конференции, выставки, но и общественные слушания, создав единую региональную экспертную площадку для науки, образования, бизнеса и власти.

— Надеемся, что это приведет к росту заказов со стороны бизнеса не только на кадры, но и на инновации в строительстве, — добавил ректор новосибирского строительного вуза.

Что делать с «котом в мешке»

Генеральный директор ООО «Сибантрацит Агро» Олег Тураев рассказал на сессии о механизмах защиты от негативных последствий. Эта тема актуальна для всех собственников и застройщиков.

Любой земельный актив имеет свои характеристики и особенности. У каждого лота есть свой «кот в мешке». Среди советов, которые дал эксперт: комплексный анализ территории, ситуации, активов, документов — это должно быть априори обязательной частью бизнес-стратегии любого застройщика. По его словам, такой подход спасает от многих проблем, так как они становятся видны на старте.

Олег Тураев также рассказал о новациях, с которыми юрлица столкнулись в 2025 году, оказывающими существенное влияние на срок и возможность реализации проектов:

существенно увеличены государственные пошлины,

с марта установлен запрет на регистрацию перехода земельных участков с декларированными границами, теперь обязательно предварительное уточнение границ.

— Серьезные изменения связаны с изменением категории земель с/х назначения, что повлияет на процессы создания логистических парков; девелопмент, в случае вовлечения новых земель в границы населенных пунктов. Это скажется на размещении частных транспортных коммуникаций, на развитии промышленных предприятий, которые находятся за пределами населенных пунктов. Уровень согласования перевода земельных участков в данном случае поднят до Минсельхоза РФ, — предупредил Олег Тураев.

Эксперт также рекомендовал обращать внимание:

на ситуацию с правообладателями земельного участка, наличие долгов, иных обременений,

на наличие зон с особыми условиями использования территории,

на градостроительный анализ территории и объектов строительства (получение техусловий, где будут проходить сети, проезды).

— Необходимо учитывать особенности регионального правоприменения. Одним словом, при подборе земли нужно выяснить все подводные камни, оценить последствия и разработать правильный маршрут. При этом важно не блокировать бизнес-процессы, а находить для них оптимальные решения. То есть, понимая конечную цель, выстраивать под это алгоритм действий, — пояснил он.

Бьет рикошетом

Генеральный директор и основатель завода «Динал» Андрей Попов отметил, что маленький спрос, высокие процентные ставки создают сложности не только для застройщиков, но и для смежных отраслей.

— Например, наша компания в первом квартале 2025 года и в начале второго не работала так, как могла бы. Спрос, который был запланирован на этот период, мы сдвинули на конец года. Это следствие замедления развития строительной отрасли. Из-за падения загрузки мы пошли в другие регионы, где хорошая ставка по ипотеке и темпы строительства сохраняются на уровне первой половины 2024 года. Несмотря на снижение спроса, мы разработали стратегию выхода на новые рынки, включая региональную экспансию. У нас достаточно сильная команда, современные технологии и надежные клиенты, чтобы, системно опираясь на них, пережить любые вызовы, — пояснил Андрей Попов.

Основатель и руководитель компаний «ХайерСиб» и «Климат Групп», официальный представитель концерна HAIER (кондиционеры) в СФО Вадим Малюшко напомнил, что на сегодняшний день в России кондиционеры не производятся, но Haier с 2016 открыл свои заводы в Набережных Челнах по производству холодильников, стиральных машин и водонагревателей.

Последние попытки производства кондиционеров на отечественном рынке были в начале двухтысячных годов. Он объясняет это небольшой емкостью российского рынка, и к 2025 году ситуация мало изменилась.

В год в РФ сегодня покупаются около 4 млн бытовых кондиционеров. Только один современный завод в Китае производит 5 млн штук такого оборудования в год.

— Спрос на кондиционеры в стране не очень большой. Застройщики зачастую не понимают эффективность использования центральных систем кондиционерного оборудования. У бытового кондиционера срок службы около восьми лет, а центральные (мультизональные) системы кондиционирования работают 20 лет. Сейчас в Новосибирске кондиционеры в свои объекты на уровне проектов встраивают только застройщики, которые возводят жилье «премиум плюс» со стоимостью квадратного метра от 200 тысяч рублей, при этом затраты на кондиционирование составят около 2%, а фасады, балконы и лоджии в этом случае остаются свободными от наружных блоков — констатировал Вадим Малюшко.

Алексей Злотин, основатель и руководитель компаний «СЛ-систем» и «SMARTFASAD», с оптимизмом заметил, что у его компании, производящей фасадные системы, в начале года наблюдался двукратный рост по сравнению с прошлым годом ― в основном благодаря отложенному спросу, взаимодействию с рекомендателями и экспертному консалтингу.

До сих пор еще существует большой задел с крупными региональными операторами строительного рынка, включая страны СНГ. По его оценке, основное преимущество в кризис дает собственное производство фасадов — это всегда возможность для маневров в новых условиях рынка.

Банкротство — это не конец бизнеса

Собственник юридической компании «Астерион», совладелец группы компаний «Перерра» Дмитрий Кузнецов рассмотрел на стратегической сессии один из вариантов развития ситуации в случае продолжения кризиса в отрасли: банкротство застройщиков и неучтенные риски наступления субсидиарной ответственности. Эксперт не исключает, что такие прецеденты на рынке возможны, мало того, они могут стать массовым явлением.

— Прежде всего я призываю при принятии решений взвешивать риски, которые могут привести к точке невозврата. Особенного внимания требует ситуация затянувшегося «кассового разрыва», контроля дебиторской задолженности. Потерять можно все, плюс получить риски субсидиарной ответственности, — предупреждает Кузнецов.

Он отметил, что сегодня собственники бизнеса в основном обжигаются на попытках заменить учредителя на номинального владельца, на различных операциях с документами, в том числе для возврата средств, которые были использованы для развития бизнеса в качестве займа.

При этом эксперт обратил внимание на то, что процедура банкротства может быть полезна для добросовестных предпринимателей.

— С момента возбуждения банкротного дела все штрафные санкции, все проценты замораживаются. При этом к компании возможно применение механизмов процедуры финансового оздоровления и внешнего управления, когда в течение 18 месяцев должнику дается возможность для восстановления платежеспособности, — резюмировал эксперт.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщики Новосибирска вновь начинают переходить на мелкую нарезку квартир, а участники рынка предлагают индексировать сумму кредита по семейной ипотеке, чтобы поддерживать спрос.