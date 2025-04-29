Больного сокола спасла художница из Новосибирска

Два года назад в одном из парков Новосибирска волонтёры нашли чеглока. Они передали птицу в Центр реабилитации диких животных. А с лета 2023 года уже оперившаяся «находка» под именем Звезда живёт у мастера кукол Ольги вместе с удавом и маисовым полозом. Она с удовольствием ест мышек и заново учится летать.

— Он был лысый, без хвоста и маховых перьев. А весил в три раза меньше положенного. Еще переросший клюв, мозоли на восковице, прямо позади ноздри, толщиной в один сантиметр. Такие появляются от долгого сидения в клетке, — рассказала Горсайту жительница Академгородка Ольга.

И это далеко не весь перечень заболеваний пернатого. У бедного сокола были до мяса стёрты ступни. Скорее всего он сидел на какой-то гладкой жёрдочке, предположила Ольга.

Когда птице сделали рентген, выяснилось, что у неё тяжёлое поражение всех суставов камнями. Помимо этого, медики обнаружили инфекцию в желудке из-за неправильного питания. Плюс к этому проблема с печенью и грибок в легких, также свидетельствующие о неправильном содержании.

Удивительно, но бедного сокола удалось «поставить на ноги», теперь осталось поставить на крыло.

— Клюв ветеринар укоротил плоскогубцами, левое крыло более-менее разработано, выглядит почти красиво, хорошо разгибает, выросли маховые перья. В этом году у него выросли хвостовые перья, их ещё называют рулевыми, — пояснила волонтёр.

А вот на правом крыле перья ещё ломают – правый плечевой сустав у птицы неправильный, полностью камни отошли только к январю. Рентген показал, что у сокола нет половины головки плечевого сустава. Хотя шанс, что он будет летать все же есть. На полное восстановление потребуется еще минимум три года.

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