На выходных ожидается похолодание с дождем в Новосибирске

В ближайшие выходные в Новосибирске ожидается похолодание с дождём.
Согласно прогнозу «Яндекс Погоды», в субботу, 25 мая, ожидается дождливая погода с утра до вечера. Температура воздуха ночью составит +4…+7 градусов, а днём — +8…+9 градусов.
В воскресенье, 26 мая, осадки возможны ближе к вечеру. Ночью столбик термометра покажет не выше +14 градусов, а днём поднимется до +17 градусов.
В понедельник, 27 мая, также будет дождливым. В ночь на понедельник, 27 мая, температура воздуха резко опустится до +6 градусов. Днём же температура поднимется лишь до +10 градусов.
Ранее редакция сообщала о том, что ящерицы напугали новосибирских дачников.
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