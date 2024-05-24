Популярное слабительное средство исчезло из аптек Новосибирска

Из новосибирских аптек пропал популярный безрецептурный слабительный препарат «Сенаде». Об этом редакции Infopro54 рассказали читатели. Люди уже вторую неделю пытаются найти индийские таблетки на прилавках у фармацевтов, но безуспешно. Данный медикамент отсутствует и в онлайн аптеках. Заказ невозможен даже из Москвы и других городов.

― Я обошла все аптеки, потом попросила сына поискать в интернете. Нигде нет. Это был достаточно дешевый препарат. Аналогов тоже нет. Предлагают лекарство подобное, но уже совсем за другие деньги, ― пожаловалась Infopro54 пенсионерка Нина Сергеевна.

Журналист издания тоже попытался купить «Сенаде», но в наличии таблеток нигде не оказалось. Только в одной аптеке города фармацевт сочувствующе предложила блистер из 20 таблеток из уже открытой пачки, рассчитаться попросили наличными и не выбили чек. Стандарт пилюль обошелся в 23 рубля. Вероятно, что сотрудница аптеки, зная о проблеме, заранее выкупила несколько пачек и теперь выручает нуждающихся. Приобретенный товар корреспондент отдал читательнице, которая звонила в редакцию и сообщила о дефиците.

― Нам сказали, что данный препарат застрял на границе с Россией. Когда он снова появится в продаже угадать сложно. Аналогов тоже нет. А приближенные по действию товары сразу подорожали с 40 рублей до 400, ― пояснил фармацевт.

Ранее редакция рассказывала, что из аптек исчезли сильнодействующие психотропные препараты.