На выходных в Новосибирск придет долгожданное тепло

По-летнему тёплая погода установится в Новосибирске на эти выходные. Воздух прогреется до рекордных +22 градусов. Такой прогноз для столицы Сибири опубликовал сервис Яндекс Погода.

В субботу, 26 апреля в начале дня температура поднимется до +11°С, а ближе к обеду воздух прогреется до +21°С. Синоптики обещают малооблачную погоду. Сохранится тепло и в вечерние часы (+22°С). Ближе к ночи температура останется на уровне +16 градусов и возможен дождь.

В среду, 27 апреля, температура сильно не изменится. Утром синоптики обещают +15°С. Днём температура поднимется до +22°С. Вечером температура снизится до +19 градусов. Ночью будет +12 градусов с северо-восточным ветром в 3 м/с.

Из-за жаркой погоды с 26 по 29 апреля местами в регионе ожидается высокая пожароопасность (4 класса). МЧС предупреждают новосибирцев быть аккуратными при выезде на дачи. Также напомним, что с 25 апреля в регионе запрещено ходить в лес из-за высокой пожароопасности.

Ранее редакция сообщала о том, когда закончится отопительный сезон в Новосибирске. Точная дата завершения устанавливается рабочей группой.