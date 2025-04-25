На выходных в Новосибирск придет долгожданное тепло

По-летнему тёплая погода установится в Новосибирске на эти выходные. Воздух прогреется до рекордных +22 градусов. Такой прогноз для столицы Сибири опубликовал сервис Яндекс Погода.
В субботу, 26 апреля в начале дня температура поднимется до +11°С, а ближе к обеду воздух прогреется до +21°С. Синоптики обещают малооблачную погоду. Сохранится тепло и в вечерние часы (+22°С). Ближе к ночи температура останется на уровне +16 градусов и возможен дождь.
В среду, 27 апреля, температура сильно не изменится. Утром синоптики обещают +15°С. Днём температура поднимется до +22°С. Вечером температура снизится до +19 градусов. Ночью будет +12 градусов с северо-восточным ветром в 3 м/с.
Из-за жаркой погоды с 26 по 29 апреля местами в регионе ожидается высокая пожароопасность (4 класса). МЧС предупреждают новосибирцев быть аккуратными при выезде на дачи. Также напомним, что с 25 апреля в регионе запрещено ходить в лес из-за высокой пожароопасности.
Ранее редакция сообщала о том, когда закончится отопительный сезон в Новосибирске. Точная дата завершения устанавливается рабочей группой.
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