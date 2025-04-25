Новосибирский эпидимиолог рассказал, какие заболевания могут вызывать кашель с кровью

В конце марта одна из подписчиц SHOT сообщила, что заболела неизвестным вирусом. У нее были ломота в теле, высокая температура и кровь в кашле.

По словам новосибирского эксперта по организации санитарно- эпидемиологических экспертиз Якова Новосёлова, кашель с кровью может быть симптомом сотен разных заболеваний.

— В том числе при вирусных заболеваниях, при банальном ОРЗ, при ОРВИ, при гриппе. Потому что, например, длительный сухой кашель может повредить пищевод. И при рвоте такое тоже бывает. Повреждается вена пищевода, при надсадном натужном кашле могут повреждаться там стенки трахеи, сосудики трахеи, — рассказал Горсайту эпидемиолог, к.м.н. Яков Новосёлов.

Врач посоветовал при появлении кашля с кровью сразу обратиться за медицинской помощью.

Новосёлов подчеркнул, что на данный момент нет информации о новых особо опасных вирусах. Вирусы, которые мы знаем: аденовирусы, ротавирусы, коронавирусы и вирусы гриппа — остаются прежними. При заражении этими вирусами также может возникнуть кашель. Если стенки сосудов слабые, человек может кашлять кровью.

Ранее редакция сообщала о том, что кардиолог Покушалов оценил риск распространения «болезни X» из провинции Кванго. Риск распространения в России «болезни Х», унесшей жизни многих жителей ДР Конго, является низким, но не нулевым.