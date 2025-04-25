В Новосибирске экс-директора театра «Красный факел» Кулябина осудили на пять лет

В Новосибирске 25 апреля завершился суд над бывшим директором театра «Красный факел» Александром Кулябиным. Он признан виновным в превышении должностных полномочий, а также присвоении и растрате.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере 300 тыс. рублей. Кроме того, Александру Кулябину 2 года запрещено заниматься деятельностью, связанной с организацией культурно-развлекательных мероприятий, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Судом установлено, что Александр Кулябин в декабре 2014 года назначил своего сына Тимофея главным режиссером театра и незаконно выплачивал ему ежемесячную «контрактную надбавку» в размере 88,6 тысяч рублей. За время работы Кулябин-младший из бюджета театра и из выделенных учреждению на выполнение госзадания субсидии получил свыше 5 миллионов рублей.

Кроме того, экс-директору «Красного факела» инкриминировали растрату 1,7 млн рублей и присвоение принадлежащего театру моноблока.

Гособвинение требовало для экс-директора новосибирского театра наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 1 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, Александр Кулябин был задержан сотрудниками новосибирских управлений ФСБ и МВД в начале 2023 года. Следователи настаивали на его заключении под стражу. Известные российские актеры и театральные деятели направили в суд обращение с просьбой отпустить обвиняемого под их личное поручительство.

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