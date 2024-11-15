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На выходных в Новосибирск вернется тепло

  • 15/11/2024, 16:15
На выходные в Новосибирск вернется тепло
А православные будут отмечать Михайловскую Родительскую субботу

На выходных в Новосибирск вернутся плюсовые температуры. При этом, усилятся ветер и осадки. Как обещают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра, к 17 ноября столбик термометра поднимется до +1 С. К сожалению, теплую погоду будет сопровождать сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Комфортную температуру в город вернет воздух из европейской части России.

Отрадно, что теплая погода будет сопровождать нас и всю будущую рабочую неделю. Уже к следующим выходным, по заверениям синоптиков, воздух в Новосибирске прогреется до апрельских +4.

Кстати, по тому, какой будет погода 16 октября, наши предки узнавали прогноз на всю зиму. Так, мороз, сковавший землю в это день, указывал им на теплую зиму. Если мороз только с утра, то зима будет снежной. А вот дым, поднимающийся столбом из трубы, обещал сильные морозы.

На по-весеннему теплые выходные выпал и великий православный праздник -Михайловская Родительская суббота, которую верующие будут отмечать 16 ноября. Почитать родителей принято перед большим праздником — Собором Архангела Михаила, который отмечается 21 ноября. Отсюда и название Родительской субботы.

По православным традициям на Михайловскую Родительскую субботу принято посещать специальную панихиду и литургию в церкви, ставить заупокойные свечи и писать записки. Посетив храм, родственники и близкие, как правило, собираются за поминальным столом, где одно место остается пустым. Наши предки считали, что умершие родственники обязательно придут на обед. Также на Родительскую субботу принято посещать кладбища.

Чтобы не накликать на себя беду, в этот день ни в коем случае нельзя ругаться, выяснять отношения с родственниками и близкими. Также, вспоминая умерших родственников, нельзя говорить о них плохо. По возможности постарайтесь не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается и не устраивать пышные застолья с алкоголем.

Ранее редакция сообщала о том, что спасатели называют ноябрь самым опасным месяцем для рыбаков Новосибирска. 

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : погода на выходные


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