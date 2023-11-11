Спасатели называют ноябрь самым опасным месяцем для рыбаков Новосибирска

На водоемах Новосибирской области только начался ледостав. Это увеличивает степень опасности для рыбаков, которые хотят порыбачить с маломерного судна, либо решили заняться подледной рыбалкой и вышли на неокрепший лед. 3 ноября на озере Голое в Карасукском районе спасатели вытащили из холодной воды провалившегося под лед рыбака. Пострадавшего госпитализировали с переохлаждением в местную больницу, в частности сообщила пресс-служба МЧС.

— Ноябрь — самый опасный период, мы находимся круглосуточно в режиме повышенной готовности. Только в первую декаду декабря при условии низких температур образуется более-менее окрепший лед на озерах и мелких реках. Большие водоемы и водохранилище еще позже станут безопасными для выхода на них. Не стоит сейчас испытывать на прочность лед, не подвергайте свою жизнь риску, — подчеркивает начальник отдела безопасности людей на водных объектах Юрий Карпов.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, погода в ближайшие дни будет меняться с плюса на минус, ожидается дождь.

Ранее редакция сообщала о том, что дрейфующий катер без топлива был найден на Оби спасателями в Новосибирске.