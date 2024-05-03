На взятке в 180 тысяч попался замглавы Краснообска под Новосибирском

Заместитель главы поселка Краснообск Евгений Коржов задержан сотрудниками управления ФСБ России по Новосибирской области. Он курировал работу с населением и социальные вопросы.

Как отметили следователи СК по Новосибирской области, чиновник потребовал от подчиненных заключить прямые договоры с предпринимателями в обход закона о госзакупках. Речь шла об изготовлении декоративных изделий и их установке на территории поселка.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ход и результаты расследования поставлены на контроль в прокуратуре Новосибирской

области.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-оперуполномоченного признали виновным в получении взяток в Новосибирске.