На взятке в 180 тысяч попался замглавы Краснообска под Новосибирском

Заместитель главы поселка Краснообск Евгений Коржов задержан сотрудниками управления ФСБ России по Новосибирской области. Он курировал работу с населением и социальные вопросы.
Как отметили следователи СК по Новосибирской области, чиновник потребовал от подчиненных заключить прямые договоры с предпринимателями в обход закона о госзакупках. Речь шла об изготовлении декоративных изделий и их установке на территории поселка.
В отношении чиновника возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.
В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ход и результаты расследования поставлены на контроль в прокуратуре Новосибирской
области.
Ранее редакция сообщала о том, что экс-оперуполномоченного признали виновным в получении взяток в Новосибирске.
Фото – пресс-служба СК по Новосибирской области, видео — УФСБ России по Новосибирской области, автор: пресс-служба.
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