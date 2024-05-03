По спросу на вахтовиков Новосибирская область входит в топ-10 регионов России

Новосибирская область находится на седьмом месте в топе регионов с наиболее высоким спросом на вахтовых работников, на ее долю приходится 3% от всех открытых в этом году подобных предложений, отметили аналитики hh.ru. По сравнению с прошлым годом объем вахтовых вакансий в регионе вырос на 34%. При этом только 3,5 соискателей из Новосибирска готовы работать вахтовым методом.
Эксперты компании проанализировали кого чаще всего приглашают работать на вахте:
В единичных случаях работодатели готовы приглашать на вахту журналистов, психологов, фотографов, event-менеджеров, главных врачей и юристов.
В среднем вахтовикам, которых набирают в Новосибирской области, работодатели готовы предлагать зарплату 152 300 рублей в месяц что больше, чем в среднем по России (142 500). Самую высокую зарплату предлагают вахтовикам-программистам (200 тысяч) и руководителям проектов (198 тысяч).
Ранее редакция сообщала о том, что 14% открытых вакансий в Новосибирске приходятся на строителей.
Фото freepik, автор: freepik
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