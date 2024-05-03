По спросу на вахтовиков Новосибирская область входит в топ-10 регионов России

Новосибирская область находится на седьмом месте в топе регионов с наиболее высоким спросом на вахтовых работников, на ее долю приходится 3% от всех открытых в этом году подобных предложений, отметили аналитики hh.ru. По сравнению с прошлым годом объем вахтовых вакансий в регионе вырос на 34%. При этом только 3,5 соискателей из Новосибирска готовы работать вахтовым методом.

Эксперты компании проанализировали кого чаще всего приглашают работать на вахте:

17,9% всех вахтовых вакансий приходится на водителей

10% — на машинистов,

6,3% — на разнорабочих,

4,9% — на сварщиков,

4,8% — на токарей,

4% — на слесарей,

3,4% — на упаковщиков,

3.3% — на электромонтеров,

3% — на монтажников,

2,5% — на прорабов.

В единичных случаях работодатели готовы приглашать на вахту журналистов, психологов, фотографов, event-менеджеров, главных врачей и юристов.

В среднем вахтовикам, которых набирают в Новосибирской области, работодатели готовы предлагать зарплату 152 300 рублей в месяц что больше, чем в среднем по России (142 500). Самую высокую зарплату предлагают вахтовикам-программистам (200 тысяч) и руководителям проектов (198 тысяч).

Напомним, эксперты hh.ru новым трендом на рынке труда в Новосибирской области по итогам 2023 года эксперты hh.ru назвали всплеск спроса на вахтовиков. В топ-20 самых вахтовых регионов России впервые вошли сразу 4 субъекта федерации из Сибири. Ранее в Новосибирске вахтовиков не искали, что было связанно с зарплатными ожиданиями и выбором работы. Регион был точкой сборки этой категории сотрудников, которые потом уезжали по основному месту занятости. В основном работодатели в 2023 году искали на вахту специалистов из сегмента «синих воротничков».

Ранее редакция сообщала о том, что 14% открытых вакансий в Новосибирске приходятся на строителей.