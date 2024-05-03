Глава Краснообска начнет проверку работы зама, задержанного ФСБ

Глава поселка Краснообск Олег Яцков официально прокомментировал задержание своего зама Евгения Коржова. Чиновник заявил, что до решения судебных органов о виновности или невиновности человека делать какие-либо выводы рано, но отметил, что с момента появления государственности, у граждан к власти три неизменных требования: не врать, не воровать, не быть безразличным к проблемам людей.

— Стремлюсь к тому, чтобы вся команда администрации поселка строго соблюдала эти постулаты, — подчеркнул Олег Яцков. — В работе я не приемлю предательства ни личного, ни предательства общественных интересов.

При этом чиновник заявил, что администрация поселка под его личным контролем начнёт внутренний аудит и проверку по направлениям, которые курировал Коржов. Зам курировал социальное направление и работу с населением.

Напомним, Евгений Коржов был задержан сотрудниками ФСБ. Его обвиняют в получении взятки в размере 180 тысяч рублей за попытку заключить договор с предпринимателями в обход госзакупок.