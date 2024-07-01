На хозяина «резиновой» квартиры с мигрантами завели уголовное дело под Новосибирском

Житель Бердска Новосибирской области стал фигурантом уголовное дела после того, как прописал в своей квартире 31 мигранта.

Обнаружили «резиновую квартиру» в ходе проверки миграционного законодательства, которую провели сотрудники прокуратуры совместно с полицейскими и оперативниками УФСБ.

— Был выявлен факт фиктивной постановки на регистрационный учёт собственником жилого помещения 31 иностранного гражданина. По материалам проверки в отношении жителя Бердска возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ», — сообщили в надзорном ведомстве.

Кроме этого, в ходе надзорных мероприятий прокурором Бердска был выявлено нарушение со стороны индивидуального предпринимателя. Владелец кафе незаконно привлек к работе в своем заведении двоих иностранных специалистов, не уведомив об этом миграционные органы.

После вмешательства прокуратуры предпринимателя привлекли к административной ответственности по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина»

Ранее редакция сообщала о преступной этнической группе, которая легализовала иностранных специалистов на территории Новосибирской области. Они помогли своим соотечественникам создать наркобизнес Болотнинском районе. Деятельность мигрантов-наркодилеров пресекли оперативники регионального УФСБ.