Гиены из Ленинграда приехали в Новосибирск

В Новосибирском зоопарке появились две пятнистых гиены. Их привезли из Ленинградской области.

– Пятнистые гиены являются самыми крупными из всех видов гиеновых. Они живут большими семьями, которые называются кланами, – рассказывают в пресс-службе.

Сейчас животные привыкают к новому месту. Они избегают посетителей и прячутся в укрытия. Но поездка и последовавший за ней стресс, не повлияли на их аппетит. Как рассказал специалист, это говорит о том, что адаптация животных проходит хорошо.

– Пятнистые гиены стали для Новосибирского зоопарка вторым видом из семейства гиеновых, – добавили в зоопарке.

С 2017 года в зоопарке проживают земляные волки.

Ранее редакция сообщала о том, что зоопарк поменяет время работы в Новосибирске.