Гиены из Ленинграда приехали в Новосибирск

В Новосибирском зоопарке появились две пятнистых гиены. Их привезли из Ленинградской области.
– Пятнистые гиены являются самыми крупными из всех видов гиеновых. Они живут большими семьями, которые называются кланами, – рассказывают в пресс-службе.
Сейчас животные привыкают к новому месту. Они избегают посетителей и прячутся в укрытия. Но поездка и последовавший за ней стресс, не повлияли на их аппетит. Как рассказал специалист, это говорит о том, что адаптация животных проходит хорошо.
– Пятнистые гиены стали для Новосибирского зоопарка вторым видом из семейства гиеновых, – добавили в зоопарке.
С 2017 года в зоопарке проживают земляные волки.
Ранее редакция сообщала о том, что зоопарк поменяет время работы в Новосибирске.
Источник фото: Новосибирский зоопарк в Вконтакте, автор: пресс-служба.
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