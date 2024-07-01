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Гиены из Ленинграда приехали в Новосибирск

  • 01/07/2024, 16:00
Автор: Артем Рязанов
Гиены из Ленинграда приехали в Новосибирск
Сейчас животные привыкают к новому месту.

В Новосибирском зоопарке появились две пятнистых гиены. Их привезли из Ленинградской области.

– Пятнистые гиены являются самыми крупными из всех видов гиеновых. Они живут большими семьями, которые называются кланами, – рассказывают в пресс-службе.

Сейчас животные привыкают к новому месту. Они избегают посетителей и прячутся в укрытия. Но поездка и последовавший за ней стресс, не повлияли на их аппетит. Как рассказал специалист, это говорит о том, что адаптация животных проходит хорошо.

– Пятнистые гиены стали для Новосибирского зоопарка вторым видом из семейства гиеновых, – добавили в зоопарке.

С 2017 года в зоопарке проживают земляные волки.

Ранее редакция сообщала о том, что зоопарк поменяет время работы в Новосибирске.

Источник фото: Новосибирский зоопарк в Вконтакте, автор: пресс-служба. 

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : пятнистые гиены Новосибирский зоопарк


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