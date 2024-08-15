В Новосибирске ищут аниматоров для создания фильма о Юрии Кондратюке

«Музей Новосибирска» ищет подрядчика для создания анимационного видео о деятельности советского инженера, одного из основоположников космонавтики Юрия Кондратюка в сфере освоения космоса на примере лунной миссии и исследования Венеры в СССР.

Как отмечается в тендерной документации, основная задача фильма: показать вклад Ю.В. Кондратюка и Новосибирска в освоение космоса, в том числе рассказать о космических разработках и исследованиях в доступной форме. Длительность анимации в цикле не менее 6 минут. Отображаемый на экране видеоконтент должен реагировать на присутствие людей, их приближение. Срок исполнения контракта — 4 месяца. Стартовая цена контракта — 7,8 млн рублей.

Напомним, в настоящее время в Новосибирске идет капитальный ремонт здания Музея Кондратюка. К октябрю планируется завершить монтажные и пусконаладочные работы, затем начнется сдача объекта Стройнадзору, департаменту строительства мэрии, получение разрешительных документов. В начале зимы новосибирские краеведы смогут встречать посетителей в обновлённых залах, сообщали ранее в пресс-службе правительства региона.

Строители сохранили исторический облик здания 1924-го года, совместив эту работу с обеспечением соблюдения в помещениях всех необходимых современных требований и с учётом потребностей музея. Например, теперь в здании есть подвал, где разместятся архив, технические помещения, будет место для хранения музейных предметов и оборудования. В результате полезная площадь выросла в два раза: с 720 кв. м до 1404 кв. м.

Ранее редакция рассказывала о том, что Роскосмос откроет в Новосибирске центр анализа информации со спутников.