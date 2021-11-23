«Катрен» за 9 месяцев продала фармпрепаратов на 184,27 млрд рублей

— Емкость российского рынка в ценах дистрибуторов за первые девять месяцев 2021 года составила 1 419 млрд. руб., что на 12% выше показателя 2020 года. По итогам января-сентября 2021 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке РФ достигла 71,2%. В большей мере увеличение концентрации происходит из-за государственного сегмента, — говорится в исследовании DSM Group.

Совокупно за девять месяцев государственные закупки лекарственных препаратов (льготный сегмент и обеспечение больниц) составили 596 млрд. руб, что на 29% больше, чем в 2020 году. Аптечный рынок за тот же период в ценах дистрибьюторов был на уровне 823 млрд. руб, что только на 2% выше, чем в январе-сентябре 2020 года. Таким образом, наблюдается разнонаправленная динамика государственного и розничного каналов. Это позволяет компаниям, которые активно представлены в тендерах, расти более высокими темпами.

В топ-15 дистрибуторов по итогам 9 месяцев 2021 года вошли 15 компаний. На втором месте новосибирская «Катрен» — 184,27 млрд рублей, она заняла 13% фармацевтического рынка РФ. По сравнению в аналогичным периодом 2020 года продажи компании выросли на 15%. На первом месте «Пульс» — 198,88 млрд (+14%) с долей рынка в 14%, на третьем «Протек» — 174,6 млрд (2,3%), 12,3%. При этом самый большой прирост показали «Р-Фарм» — 50,9% (131,56 млрд) и «Ирвин 2» — 49,5% (2,4 млрд).

«Катрен» находится на втором месте рейтинга и в аптечном сегменте, где занимает 21,5% рынка РФ. На первом месте «Пульс» — 23%.

А вот по госзакупкам новосибирская компания в топ-10 лидеров не попала.

— Тройка лидеров для госсегмента отличается от рейтинга в аптечном сегменте: «Р-Фарм» (12,6%), «Ирвин-2» (5,5%), «Фармимэкс» (3,8%). В государственном сегменте концентрация ниже. Это связано с тем, что есть большое количество специализированных компаний, которые представлены только в госсегменте и работают по определённым регионам, — комментируют в DSM Group. — Второй причиной можно назвать активное участие самих производителей в тендерах. Например, если делать совокупный рейтинг поставщиков, то в него попадут три производителя «Фармстандарт», «Нацимбио» и «Глаксосмиткляйн Трейдинг»: объем тендеров, выигранных от их лица, составит 127 млрд. руб, около 21% от госзакупок за январь-сентябрь 2021 года.

Компания «Катрен» основана в 1993 году, работает в 85 субъектах РФ, включает в себя 17 филиалов, площадь складских помещение — более 114 тыс кв м. Выучка компании — 212,2 млрд руб, доля на рынке — 20,6%, говорится на сайте фармдистрибутора.