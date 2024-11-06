На зимний режим работы переходит зоопарк Новосибирска

Новосибирский зоопарк начинает готовиться к зиме. Теперь насладиться прогулкой и увидеть животных можно только с 9:00 до 18:00 в течение короткого светового дня.
— Кассы зоопарка прекращают свою работу в 17:00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход, — предупредили в учреждении.
Это изменение необходимо для обеспечения безопасности и создания комфортного завершения рабочего дня как для животных, так и для сотрудников.
Напоминаем, что летом и в начале осени двери зоопарка открыты с 8:00 до 20:30. Посетители могут находиться на территории до 22:00.
Ранее редакция сообщала о том, что льва Ричарда и львицу Найтирию поселили вместе в Новосибирском зоопарке.
Источник фото: Новосибирский зоопарк / Авторы — В. Габов, А. Лаптенко
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru