В Новосибирской области пятый год сокращается поголовье коров

В этом году в Новосибирской области ускорились темпы сокращения поголовья крупного рогатого скота. Всего за девять месяцев численность коров в регионе уменьшилась на 9246 голов. И это при том, что ранее поголовье становилось меньше в среднем на 6000 за весь год. Ранее сокращение происходило по причине выявления лейкозных крупнорогатых. Сейчас животных отправляют под нож не из-за лейкоза, а из-за экономики. Об этом 5 ноября шла речь на V Съезд Сибирского союза производителей и переработчиков молока, который прошел в Новосибирске.

На сегодня в Новосибирской область числится 103 027 животных. Год назад их было 112 273. Как отметили участники съезда, сокращение поголовья происходит в основном в небольших крестьянско-фермерских хозяйствах. То есть, для фермеров животноводство становится невыгодным.

— Тенденция снижения поголовья у нас намечается давно, не первый год уже. Конечно, в этом году она приобрела более такие крупные масштабы, — цитирует BFM-Новосибирск председателя правления «Союзмолоко.Сибирь», члена правления Национального союза производителей молока «Союзмолок», генерального директора холдинга «МолСиб» Игоря Елисеенко. — Чтобы изменить эту ситуацию, надо поддерживать молочное животноводство, надо строить новые фермы, модернизировать, строить инфраструктуру на селе, создавать условия.

Новосибирская не единственный субъект РФ, где идет сокращение стада КРС и уменьшение объемов производств сырого молока. Похожие процессы идут и в других регионах СФО и УФО.

Напомним, в феврале 2024 года на «Сибирском молочном форуме» Евгений Лещенко, который на тот момент был министром сельского хозяйства Новосибирской области, сообщил, что тренд сокращения поголовья КРС в регионе наблюдается четвертый год подряд.

— Большинство агрохозяйств региона формировалось в 90-е годы, и сейчас собственникам около 70 лет. Мы наблюдаем определенную усталость у людей, занятых в молочной отрасли. В отличие от других отраслей сельского хозяйства они не могут оставить свой бизнес ни на один день, — пояснял Лещенко. — С рынка выбывают хозяйства с низким поголовьем — менее 300 голов и низкой продуктивностью — менее 3 тысяч тонн на корову в год. Исходя из общехозяйственных затрат, такие хозяйства сегодня убыточны.

При этом он отмечал, что на их место приходят новые собственники и заявлял, что регион рассчитывает перебороть негативный тренд сокращения поголовья КРС в 2024 году.

Ранее редакция сообщала о том, что на прилавках Новосибирска растет доля дешевых аналогов масла.