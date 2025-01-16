На ЗСЖД резко вырос объем перевозок стройматериалов

В 2024 году количество груженых контейнеров, отправленных по Западно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения, выросло на 9,9% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом и составило 352 тыс. двадцатифутового эквивалента (условная единица вместимости, соответствует размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м). Такие данные по итогам 2024 года опубликовала пресс-служба магистрали.

Всего за год по железной дороге перевезли более 5,8 млн тонн грузов. Основной объем грузоперевозок пришелся на зерно — это 93,5 тыс. ДФЭ (+29,7% к уровню 2023 года). На экспорт со станций ЗСЖД для Кубы, Марокко, Саудовской Аравии и Туниса было отправлено 514 тыс. тонн зерна. Этот показатель в 9 раз выше, чем за аналогичный период прошлого года.

На втором месте оказались химикаты и сода, которых за год отгрузили и транспортировали 70,5 тыс. ДФЭ, что на 4,5% больше показателя прошлого года. Объём транспортировки разных продовольственных товаров составил 39,4 тыс. (+5,9% к прошлому году). Строительных грузов железнодорожники перевезли 31,7 тыс. и прирост к прошлому году здесь составил почти в 1,6. Меньше всего по ЗСЖД доставляли продукты перемола — 20,6 тыс. (+17,7%).

Резкий рост объемов перевозки строительных грузов президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС) Сергей Максимов связывает с постоянно возрастающими темпами строительства.

— Это стабильно растущая отрасль. В стране активно нарастают объемы строительства жилых, гражданских, логистических объектов. Идут масштабные дорожные работы, в том числе и железнодорожные. В результате с каждым годом объем перевозок строительных грузов только нарастает. Уверен, что эта тенденция продолжится и далее, — заявил эксперт в разговоре с корреспондентом Infopro54.

Ранее редакция сообщала о том, что в декабре 2024 года ЗСЖД «Грузовым экспрессом» отправила рекордное количество зерна, за сутки в разных направлениях уходило по 302 вагона.