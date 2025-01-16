Новосибирский хирург Клочихин рассказал об опасности катания на тюбингах

Катание на тюбингах — это не только весёлое зимнее развлечение для детей и взрослых, но и источник серьёзных опасностей для здоровья.

Как отметил новосибирский хирург Игорь Клочихин, при неосторожном использовании тюбингов наиболее часто возникают травмы мягких тканей лица и головы, переломы рук и даже позвоночника. Кроме того, часто происходят вывихи суставов, переломы ключиц и пальцев.

Особую опасность представляет катание с горок в местах, где много людей, и где отсутствует контроль со стороны взрослых. В таких условиях могут произойти столкновения и перевороты, что может привести к подвывиху шейных позвонков.

– Самый высокий риск травм — при катании на тюбингах, прицепленных к транспорту. В таких случаях последствия бывают особенно тяжёлыми, — подчеркнул специалист изданию «Om1 Новосибирск».

Врач рекомендует обратить внимание на альтернативные виды зимнего отдыха, такие как катание на лыжах, санках или прогулки по заснеженным городкам.

При катании на тюбинге важно соблюдать меры предосторожности:

Следить за тем, чтобы внизу горки не скапливались люди;

Не допускать массового спуска сразу нескольких человек;

Использовать налокотники и наколенники.

В случае травмы доктор советует незамедлительно зафиксировать повреждённую часть тела, приложить к ушибу снег для уменьшения отёка и обратиться в травмпункт.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск попал в топ-3 городов с самым дешевым прокатом коньков. Катание на платном катке в Новосибирске более чем вдвое дешевле, чем в среднем по России.