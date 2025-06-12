На ЗСЖД сократились перевозки строительных грузов

С января по май 2025 года на Западно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 183,3 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (условная единица вместимости, которая соответствует размерам стандартного грузового контейнера ИСО длиной 20 футов или 6,1 м). Это на 5,8% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщили в пресс-службе магистрали.

Всего за этот период по железной дороге перевезено почти 2,5 млн тонн грузов (+5,3%). Основной объем грузоперевозок пришелся на зерно — это 42 тыс. ДФЭ (+20,9% к аналогичному периоду прошлого года). Далее следуют остальные продовольственные товары — 17,6 тысяч тонн (+8,3%) и чёрные металлы — 8,6 тысяч тонн (рост в 1,5 раза).

Однако некоторые категории грузов за первые пять месяцев показали падение. Больше всего «просели» перевозки строительных материалов (-8%).

По словам независимого аналитика рынка недвижимости Новосибирска Сергея Николаева, в регионе падает и производство основных видов строительных материалов. Например, выпуск стеновых материалов сократился на 18,5%, панелей для КПД — на 16,4%, а цемента — на 9,3%. Он уверен, что темпы сокращения выпуска стройматериалов в регионе будут ускоряться.

Эксперт подчеркивает, что динамика производства основных видов строительных материалов напрямую связана с объемами строительства и определяет динамику ввода жилья. В качестве примера Николаев приводит кризис перепроизводства 2017 года.

— Пик затоваренности на рынке новостроек пришелся на январь 2017 года, чему предшествовало сокращение объемов выпуска основных строительных материалов с 2015 года, — констатирует он. И добавляет, что суммарная производственная мощность заводов региона в несколько раз превышают текущие потребности строительной отрасли.

Напомним, на начало мая 2025 года у застройщиков региона было 17,7 тыс. непроданных квартир в уже сданных домах. В апреле аналитики сервиса «Объектив РФ» предупреждали, что при текущем объеме остатков городу потребуется 3 года для реализации всего объема жилья в строящихся проектах. По оценке экспертов, рынок Новосибирска насыщен и находится на грани затоваривания.

Ранее редакция сообщала, что застройщики Новосибирска вновь начинают переходить на мелкую нарезку квартир.