Термический шок и разрушение эмали: врач-стоматолог рассказал, как ледяные напитки разрушают зубы

Частое употребление холодных, особенно ледяных, напитков может разрушить зубы. Данная проблема становится особенно актуальной с приходом летнего периода. Об этом рассказал доцент кафедры терапевтической стоматологии Пироговского Университета, врач-стоматолог-хирург, пародонтолог Денис Моисеев.

По его словам, эмаль, несмотря на то что является самым твердым веществом в организме человека, разрушается от повторяющегося термического шока. Он возникает при контакте ледяного напитка с поверхностью зуба. Это приводит к микротрещинам эмали, которые очень часто не видны невооруженным глазом. Особенно, по словам эксперта, уязвимы границы между эмалью и пломбировочными материалами.

Кроме того, холод способен «замаскировать» кислотность многих охлаждённых напитков, таких как лимонады, соки и газировки. Кислота разъедает эмаль и делает её более пористой. И как результат — более хрупкой.

Чтобы минимизировать негативное влияние, стоматолог рекомендует: избегать употребления экстремально ледяных напитков, не держать долго холодные напитки во рту, а также рекомендует употреблять холодные (и особенно кислые) напитки через соломинку.

После употребления холодного или кислого напитка, по словам Дениса Моисеева, необходимо прополоскать рот чистой водой комнатной температуры, а чистить зубы только спустя 30-60 минут.

Ранее редакция сообщала, что ученые Королевского колледжа Лондона и Имперского колледжа впервые вырастили человеческие зубы в лабораторных условиях. Эта технология может полностью изменить подход к восстановлению утраченных зубов и заменить пломбирование и имплантацию зубов.