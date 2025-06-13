В Новосибирске запрещают движение большегрузов в жару

В 15 июня в Новосибирской области начнет действовать летнее ограничение движения большегрузов. Этот запрет актуален для фур, которые перевозят тяжеловесные грузы и движутся по трассам регионального и муниципального значения с асфальтобетонным покрытием.

Движение будет запрещено днем, если температура воздуха превышает 32 градуса и продлится до 31 августа. В эти дни большегрузы смогут передвигаться по трассам по ночам и ранним утром — с 22.00 до 10.00.

Стоит отметить, что в сети можно встретить фото новосибирцев с просевшим на дорогах асфальтом. Горожане пишут, что от жары дорога становится мягкой и колеи появляются в местах интенсивного движения транспорта. Например, такую ситуацию можно наблюдать в районе остановки «Дом офицеров».

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра в ближайшие дни в области сохранится аномальная жара с температурой до 34 градусов.

Напомним, минувшей весной сразу в нескольких районах области была сложная ситуация с дорогами, которые разбили большегрузы. В их числе дороги, ведущие к посёлку Витамина от станции Мочище, на Ленинск-Кузнецкую трассу со стороны Кольцово, мимо коттеджного посёлка Тандем, на Легостаево в Искитимском районе и другие.

Ранее редакция сообщала о том, что перевозчики просили отменить весеннее ограничение движения фур в Новосибирске.