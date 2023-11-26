Самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Новосибирске

Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в столице Сибири по итогам ноября составил сервис Работа.ру.

На первом месте руководитель отдела маркетинга в медицинской компании, которому предлагают от 200 000 рублей в месяц. До 200 000 рублей готовы платить разработчику 1С:ERP. Огромным спросом у работодателей по-прежнему пользуются квалифицированные специалисты рабочих специальностей: сварщику на полуавтомате в производственном цехе предлагают до 180 тысяч рублей в месяц. Он будет принимать участие в создании снегоболотоходов. До 140 тыс рублей обещают офтальмологу и от 100 тысяч рублей закройщику.

Впрочем, судя по комментариям, новичков на этих позициях работодатели видеть не готовы. Всем нужен опыт от 3 лет. Кроме того, сотрудникам, которые будут получать высокие зарплаты, работодатели планируют предоставить большой список самостоятельных действий.

По данным hh.ru, количество вакансий, открытых работодателями в Новосибирской области на конец октября, выросло на 48% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Работодатели региона стали чаще искать специалистов из сферы «Управление персоналом, тренинги» (объем открытых вакансий для них вырос на 121% вакансий год к году), руководителей и управленцев (+76%), а также в специалистов из розничной торговли (+62%). В первой пятерке также соискатели из ресторанно-гостиничного направления (+59%) и рабочий персонал (+58%).

Ранее редакция сообщала о том, что повышение зарплаты не стимулирует новосибирцев работать больше.