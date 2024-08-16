Началась сезонная прививочная кампания в Новосибирской области

В Новосибирскую область поступила первая партия вакцины против гриппа. Препараты «УльтриксКвадри» для детей и «Совигрипп» для взрослых уже распределены по поликлиникам. Всего было поставлено почти 420 тысяч доз вакцины.

Сделать прививку можно в любой поликлинике по месту жительства.

Роспотребнадзор рекомендует в этом эпидемическом сезоне вакцинировать не менее 60% населения России, включая не менее 75% лиц из групп риска. В нашем регионе планируется привить 1 миллион 677 тысяч человек, из них взрослых — 1 миллион 242 тысячи.

Ранее редакция сообщала о том, что более 1,4 млн человек привились от гриппа в Новосибирской области.