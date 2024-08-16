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Сибирский вуз недобрал на бюджет по физматнаправлению половину студентов

  • 16/08/2024, 16:15
Автор: Юлия Данилова
Сибирский вуз недобрал на бюджет по физматнаправлению половину студентов
Сейчас вуз объявил допнабор и ищет абитуриентов через соцсети.

Со вчерашнего вечера в соцсетях и телеграм-каналах, в том числе в группах в Новосибирске, распространяется обращение от имени руководства физико-математического факультета Горно-Алтайского государственного университета. Представитель факультета сообщает, что недобор на бюджет якобы составляет около половины и приглашает абитуриентов подать документы на дополнительный набор.

— Для выпускников школ (*до 24 августа*): нужны результаты ЕГЭ по профильной математике (не менее 39 баллов), физике (не менее 39 баллов) *или* информатике (не менее 44 баллов) и русскому языку (не менее 40 баллов), — говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе управления образования одного из районов Алтая. — Если человек окончил техникум, училище или колледж, то принимают по внутренним экзаменам, без ЕГЭ! Здесь сроки *до 17 августа!!!* (Пунктуация и знаки объявления сохранены. — Ред.).

По указанному в сообщении телефону редакции на момент публикации материала дозвониться не удалось. Запрос на комментарий в отдел общественных связей вуза о том, соответствует ли эта информация действительности или является фейком, также пока остался без ответа. Однако в приемной комиссии вуза подтвердили, что дополнительный набор идет и именно на тех условиях, которые указаны в объявлении.

В вузы Новосибирска поступило в почти в два раза меньше иностранцев, чем в 2022 году

В вузы Новосибирска поступило в почти в два раза меньше иностранцев, чем в 2022 году

Представитель одного из вузов Новосибирска на условиях анонимности не исключил, что проблемы с набором на бюджет по физмату у соседей могли возникнуть из-за того, что студенты предпочли подать документы в вузы соседних регионов. Хотя по итогам кампании прошлого года количество инорегиональных студентов, поступивших в вузы, например Новосибирска, сократилось. Еще одной причиной недобора может быть демография: в регионе не оказалось достаточного количества студентов, которые могли бы поступить в вуз в 2024 году.

Редакция Infopro54 поинтересовалась в вузах Новосибирска популярностью у абитуриентов похожих специальностей.

В НГУ корреспонденту Infopro54 пояснили, что приемная кампания по набору на бюджетные места бакалавриата и специалитета завершилась. На все факультета и институты в целом зачислены 1376 человек, как и планировали.

Мы считаем успешным набор на всех больших факультетах НГУ: проходные баллы и средние баллы ЕГЭ зачисленных по основному конкурсу на всех направлениях подготовки выше прошлогодних значений, — прокомментировали в пресс-службе университета.

Пресс-служба НГТУ ранее сообщала, что второй год подряд в НГТУ НЭТИ были поданы более 40 тысяч заявлений. Рекордсменом среди технических факультетов НГТУ по проходному баллу по итогам кампании 2024 года остался факультет автоматики и вычислительной техники: 266 баллов было необходимо набрать для поступления на обучение по направлению «Программная инженерия». Кроме того, в вузе отметили, что наибольшее количество заявлений поступило из регионов Сибирского федерального округа: Новосибирской и Кемеровской областей, Алтайского и Красноярского краев, Бурятии, Тывы и Хакасии. В НГТУ НЭТИ также отметили «хороший рост среднего балла ЕГЭ на бюджетные места», но динамику не уточнили.

В НГПУ в этом году были выделены 2158 бюджетных мест.

— Во время летней приемной кампании мы закрыли все бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Но после окончания процедур зачисления поступили несколько отказов от зачисления, в результате с 16 по 29 августа объявлен дополнительный прием на бюджетные места по очной и заочной формам обучения. Также объявлен набор на внебюджетные места по очной и очно-заочной формам обучения с 16 по 30 августа, — рассказала начальник управления профориентации, подготовки и набора абитуриентов НГПУ Елена Кавалер.

По ее словам, дополнительный прием — это отдельная приемная кампания, поэтому из бюджетных мест вновь будут выделены места в пределах квот (отдельная и особая). В дополнительном приеме принимают участие только абитуриенты, подавшие документы с 16 августа 2024 года. Заявления, поданные в основном этапе, при дополнительном приеме не учитываются. Поступающим, не прошедшим по конкурсу в основном этапе приема в ФГБОУ ВО НГПУ, для участия в дополнительном приеме необходимо вновь подать заявление с приложением необходимых документов для поступления в установленные для дополнительного приема сроки.

Для кого-то из абитуриентов это дополнительный шанс быть зачисленным на бюджетные места, — пояснила Елена Кавалер.

Редакция Infopo54 направила запрос в Минобразования Новосибирской области о том, какие вузы региона ведут допнабор студентов в этом году.

Напомним, новосибирские вузы столкнулись с недобором  студентов на бюджетные места в 2021 году. Как сообщали Infopro54 в Министерстве образования Новосибирской области, дополнительный набор объявляли НГТУ, СГУПС, НГУЭУ, СибГУТИ, НГАСУ (Сибстрин). Недобор студентов в министерстве объясняли тем, что в 2021 году изменился порядок приема документов. В некоторых вузах в 2021 году в результате резко упал проходной балл, конкурс удалось пройти абитуриентам, которым потом было очень сложно осваивать программу вуза. Часть студентов в итоге отчислились еще на первом курсе.

В 2023 году представители сибирских вузов говорили, что недобора на бюджетные места удалось избежать, но отмечали снижение количества одиннадцатиклассников, сдающих ЕГЭ по физике.

Стоит отметить, что проблема с недоборами стала одной из причин увеличения в вузах целевых мест, а также введения в 2024 году практики целевого обучения.

Стоит отметить, что в июле 2024 года начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев сообщал, что физика стала одним из самых популярных экзаменов по выбору у одиннадцатиклассников региона. Результаты ЕГЭ 2024 года в области оказались лучше, чем прошлогодние. У выпускников повысился балл по профильной математике, химии, физике и истории.

Ранее редакция сообщала о том, что родители считают условия договоров на целевое обучение жесткими в Новосибирске.

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Общество Образование

Регионы: Сибирь Новосибирск Алтай

Теги : Обучение в вузе на бюджете дополнительный набор в вуз абитуриент


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