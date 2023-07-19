Засуха повлияет на урожай зерна в Новосибирской области

В Новосибирской области в 2023 году из-за засухи ожидается снижение урожая зерна на 30-40 процентов. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

— Пострадало и погибло 240 тыс. гектаров, — отметил Лещенко.

В этом году объем урожая зерна в Новосибирской области ожидается около 2-2,3 млн тонн. При этом в прошлом году валовый сбор зерна в весе после доработки составил 3,356 млн тонн. Таким образом снижение может составить до 30-40%. Снижение урожая не должно привести к дефициту зерна.

— Внутреннее потребление региона с учётом животноводства составляет 1,82 миллиона тонн, — добавил министр.

Поставки за пределы региона, в том числе в страны дальнего зарубежья, также будут осуществляться по плану.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал проект постановления, согласно которому на территории Новосибирской области вводится режим чрезвычайной ситуации. Он начал действовать с 11 июля.

Ведение режима ЧС позволит направить в министерство сельского хозяйства РФ предложения об изменении условий выполнения целевых показателей, установленных для региона на 2023 год.

Напомним, что аграрии Новосибирской области застраховали с господдержкой 45 тыс. га посевов. По этой программе предусмотрено возмещение убытков в пределах прямых затрат хозяйства на каждый списанный в результате ЧС гектар. Отмечается, что, например, в Омской области сельхозпроизводители воспользовались этой программой, застраховав 663 тыс. га.

Ранее редакция сообщала о том, что цены на зерно в Новосибирской области начали расти.