Начальницу отдела Росздравнадзора обвиняют в мошенничестве

В прокуратуре Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела финансового, кадрового и юридического обеспечения деятельности территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новосибирской области. Она обвиняется в трех эпизодах мошенничества в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК) и один — в особо крупном (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, руководитель отдела, используя своё служебное положение и обманув руководителя управления, обеспечила заключение госконстрактов с подконтрольным ей обществом с ограниченной ответственностью, учредителем которого являлся ее зять. Договоры касались автотранспортного обслуживания, услуг делопроизводства и экспертизы ценности дел.

— Вследствие чего, в период с апреля 2017 по февраль 2022 года похитила бюджетные денежные средства в сумме 4,1 млн рублей, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, следователи считают, что обвиняемая начисляла зарплату своей дочери, которая не работала в территориальном отделе. Установлено, что таким образом она похитила 485 тысяч рублей.

Представителем потерпевшего заявлен гражданский иск на суму 4,7 млн рублей.

На земельный участок, дом и автомобиль обвиняемой наложен арест. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске резко выросло количество дел о коррупции. В два раза увеличилось число дел, связанных с крупными взятками и в три раза с нацпроектами.