Конкурс по Дзержинской линии метро объявят в Новосибирске до конца декабря

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал, что в конце декабря 2024 года планируется объявить конкурс на проектирование Дзержинской линии. Об этом он заявил в ходе официального визита в составе делегации Новосибирской области в Минск. Сейчас муниципалитет прорабатывает документацию для строительства второго перегонного тоннеля между станциями «Берёзовая роща» и «Золотая нива», электродепо «Волочаевское», а также двух станций — «Гусинобродская» и «Молодёжная».

Он также отметил, что одной из приоритетных задач является развитие рельсового каркаса общественного транспорта в Новосибирске. Метрополитен является основой рельсового транспорта в городе.

Напомним, что участок для размещения метродепо в Новосибирске уже оценили минские проектировщики.

Кроме того, в конце следующего года в Новосибирск поступят первые пятивагонные составы для метрополитена.

— В этом году нам удалось приобрести четыре пятивагонных состава. На торгах удалось сэкономить порядка 300 млн рублей. За счёт этой экономии и дополнительной поддержки из областного бюджета мы объявили аукцион на покупку пятого пятивагонного состава. Стоимость его составляет более 862 млн рублей, — ранее сообщал Максим Кудрявцев.

Ранее редакция сообщала о том, что поезда остановились в новосибирском метрополитене. На станции «Речной вокзал» человек оказался на рельсах.