Концерт Дианы Арбениной состоялся в Новосибирске с полным аншлагом

Фанаты Дианы Арбениной собрались вечером в воскресенье, 22 октября, в «Локомотив Арене» в Новосибирске. Концерт прошел при полном аншлаге, в зале не было свободных мест. Об этом сообщается в соцсетях.

Отметим, что на месте дежурили полицейские.

Во время выступления певицы на площадке на несколько минут погас свет. Как пошутила Арбенина в своем телеграм-канале, технический сбой произошел из-за энергии и любви.

Напомним, общественники еще за несколько недель до события пытались отменить концерт группы «Ночные снайперы» в Новосибирске. На минувшей неделе жители города столкнулись с проблемой покупки билетов на концерт Дианы Арбениной в Новосибирске. Афиша концерта исчезла со страницы сервиса «Яндекс. Афиша». Организаторы это объяснили тем, что билеты на выступление были распроданы.

Ранее редакция сообщала о том, что Андрея Травникова попросили отменить концерт Дианы Арбениной.