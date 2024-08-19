Главбух ЖЭУ получила срок за кражу почти 11 млн под Новосибирском

В Новосибирской области вынесли приговор главному бухгалтеру одного из ЖЭУ за присвоение и растрату денег организации.

По данным следствия, используя свое служебное положение, в период с 2019 по 2021 годы женщина снимала с бизнес-карты ЖЭУ Новосибирского района деньги и тратила на личные нужды, не связанные с деятельностью организации. За пару лет предприимчивой даме удалось присвоить более 10,8 млн рублей.

Пропажу огромной суммы не могло не заметить руководство компании. За присвоение и растрату в отношении главного бухгалтера возбудили уголовное дело.

— Подсудимая вину признала в полном объеме. С учетом мнения гособвинителя суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Исковые требования ЖЭУ о компенсации причиненного материального ущерба также удовлетворены, — сообщила старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске под суд пошли 39-летняя директор компании-подрядчика и ее 40-летний муж, обвиняемые в мошенничестве с деньгами владельцев квартир. Собранные на ремонт крыш трех жилых домов 4 миллиона супруги-мошенники потратили на себя любимых.