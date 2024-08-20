В Новосибирске создадут производство грампластинок за 150 млн рублей

АО «Фирма Мелодия» запустит в Новосибирске завод полного цикла по производству виниловых пластинок. Об этом, со ссылкой на гендиректора компании Андрея Кричевского, сообщили «Ведомости». Инвестиции в проект оцениваются в 150 млн рублей.

Они будут направлены на приобретение помещения для завода, закупку сырья и оборудования для создания пластинок, пояснил изданию Кричевский. В эксплуатацию завод планируется ввести весной 2025 года, его мощность должна превысить 100 тысяч пластинок в год. В течение 5 лет «Фирма Мелодия» планирует занять 30-50% рынка виниловых пластинок в России. Кричевский не исключил, что часть продукции завода будет направляться на экспорт.

По данным Seldon.Basis, АО «Новосибирский завод грампластинок» зарегистрирован в Новосибирске в августе 2024 года. 100% компании принадлежат АО «Фирма Мелодия». Уставный капитал — 100 тысяч рублей. Директор — Андрей Саволюк.

Как пояснил Infopro54 Андрей Саволюк, Новосибирск не случайно выбран местом размещения производства «Фирмы Мелодия».

— У нас есть ряд совместных проектов в регионе. Производство по изготовлению виниловых пластинок — это очень интересный проект не только в промышленном, но и в культурном разрезе, на котором мы бы хотели сейчас сосредоточиться, — пояснил собеседник редакции.

По его словам, оборудование для нового предприятия уже заказано.

— Мы также уже завершили поиски здания, в котором будет располагаться завод, и остановились на наиболее подходящем и отвечающим нашим требованиям помещении. Оно расположено в Первомайском районе. Весной 2025-го на заводе начнется выпуск виниловых пластинок, — говорит Андрей Саволюк.

Собеседник редакции также прокомментировал вопрос о наполнении винила. Это будет не только музыка различных жанров — от классики до популярной советской и российской эстрадной музыки и этнических произведений разных народностей, но и сказки, аудиоспектакли, фонодокументы и т.д. Помимо записей из каталога «Мелодии», завод будет выпускать продукцию под заказ — всем желающим артистам, лейблам и другим заказчикам будет доступен выпуск их релизов на виниле.

По данным InterMedia, совокупные продажи виниловых пластинок в России в 2023 году составили около 650 тысяч штук. Сейчас импорт пластинок также попал под санкции.

— Уверен, что продукция новосибирского завода будет пользоваться спросом, — комментирует Андрей Саволюк. — На мой взгляд, потенциал роста спроса огромный. Как человек, который занимается музыкой, я с полной уверенностью могу сказать, что ценители готовы платить за хороший аналоговый звук на виниле и отдавать большие деньги за покупку проигрывателей.

По данным РБК, на сегодняшний день в России предприятием по производству винила полного цикла является завод «Ультра Продакшн». Предприятие было запущено в 2014 году. как пишет Habr, со ссылкой на руководителя производства этого завода Андрея Белоногова, его мощность составляет более 200 тыс. пластинок в год.

Андрей Саволюк также является учредителем и руководителем еще четырех компаний: ООО «ПРОДвижение» (100%), ООО ПК «ПСО» (49%), ООО «СВА Сибирь» (49%), ООО «НСК Логистик» — директор, ООО «СВА — Стандарт» (49%) — учредитель.

Ранее редакция сообщала о том, что завод по производству грузовиков за 20 млрд рублей построят под Новосибирском.