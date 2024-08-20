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Два 13-летних подростка попытались украсть энергетики в Новосибирске

  • 20/08/2024, 17:30
Автор: Артем Рязанов
Два 13-летних подростка попытались украсть энергетики в Новосибирске
Причина воровства - детям было скучно.

Два подростка 13 лет попытались пронести мимо кассы 17 банок энергетиков в Новосибирске. Вечером 19 августа ребята захотели взбодриться.

— И надо сказать, что адреналина они хапнули сполна, — говорится в сообщении АБ «Гвардии».

Первый случай произошёл, когда из магазина вынесли 17 банок тонизирующих напитков, не заплатив за них. Во второй раз нарушители были задержаны бойцами группы быстрого реагирования.

Бойцы поинтересовались, зачем подросткам понадобился этот напиток, да и еще в подобном количестве.

— Подростки пояснили, что им было скучно, а напиток, по их мнению, должен был их развеселить, — подчеркивается в сообщении.

Сотрудники ГБР передали задержанных родителям, которые, вероятно, вечером также выдали детям дополнительную порцию радости и адреналина.

Напомним, что недавно в России был принят закон о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним.

Ранее редакция сообщала о том, что мужчина попытался купить алкоголь после 22 часов хитрым способом в Новосибирске.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : энергетики подростки кража


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