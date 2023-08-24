В Яркуле эксгумировали тело мужчины, в убийстве которого обвиняют полицейских

Сотрудники СУ СКР по Новосибирской области продолжают работать в Усть-Таркском районе над делом пропавшей в 2010 году 14-летней школьницы Наташи Матюхиной, которая до настоящего времени числилась в розыске. На сегодняшний день следствие пришло к выводу, что девочка была убита тремя сотрудниками местного райотдела, которых вскоре арестовали. Среди них экс-сотрудник Максим Кудрявцев и Евгений Бартоломей, а также ныне действующий сотрудник правоохранительных органов Александр Кунц.

Кроме того, Кунцу и еще одному офицеру Алексею Бороздину предъявили обвинение в убийстве 26-летнего Владимира Поторокина. В 2013 году его забрала полиция, после чего о нем никто ничего не слышал. А через пару месяцев молодого человека нашли мертвым.

Чтобы выяснить истинные причины его смерти, правоохранители провели процедуру эксгумации.

— Гроб извлекли из могилы. Тело сохранилось. Для соблюдения всех процедур на эксгумацию были приглашены понятые, произведена фотосъемка. Далее тело было отвезено экспертам, после чего захоронение было произведено повторно, — рассказал КП-Новосибирск источник, близкий к следствию.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске будут судить убийцу с сайта знакомств.