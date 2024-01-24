«У нее слуги, охрана и личный повар»: 15-летнюю школьницу, пропавшую в Новосибирске, вернули домой

Пропавшую 15–летнюю школьницу по имени Мишель в Новосибирске искали несколько дней. В чатах поискового отряда «Лиза Алерт» 17 января появились ориентировки об исчезновении подростка. Девочку искали волонтеры, полиция и вот, спустя несколько дней, ее все-таки удалось целой и невредимой вернуть отцу.

― Она учится в престижной школе. В то утро охранник доставил ее на занятия, а она убежала, ― рассказал Infopro54 знакомый семьи.

Известно, что Мишель живет в Новосибирске чуть больше года. До этого она жила с матерью в Испании, но там тоже убегала из дома. Возможно, у девочки сложный подростковый период и таким образом она выражает протест и привлекает внимание родителей.

Отец подростка известный и влиятельный в Новосибирске бизнесмен. В конце 90-х и начале 2000-х он управлял коммерческими структурами преступного сообщества Александра Трунова. Потом вместе с преступниками и чиновниками Солодкиными оказался на скамье подсудимых, но в тюрьму не попал, так как дело было прекращено в суде за давностью лет.

Близкие семьи говорят, что отец ни в чем не отказывает дочери, старается дать ей хорошее образование и устроить быт.

― У девочки есть слуги, охрана и личный повар. Она ежедневно получает на карманные расходы десятки тысяч рублей. Можно считать, что она ни в чем не нуждается. Что заставляет ее сбегать из дома ― загадка, ― рассуждают знакомые школьницы.

Сама Мишель не сильно довольна своей жизнью. В социальных сетях она пожаловалась на папу.

― Меня бьет отец, у меня нет телефона, я вижу мать два раза в год. Когда мой отец улетает, дома спят его охранники, и личного пространства у меня нету! В школе тоже самое – очень боюсь им грубить, так как меня уже пару раз из-за этого клали в дурку только по папиным связям. Я очень боюсь возвращаться домой и прошу помощи, достучитесь до опеки, пожалуйста, и перешлите всем этот пост», – просит девочка. По её словам она уже обращалась в службу психологической поддержки, в полицию и в службу опеки, но конкретной помощи пока не получила, – цитирует слова беглянки издание VN.ru.

Но после того, как подростка нашли, она заявила в полиции, что в доме никакого насилия нет. Повод для возбуждения уголовного дела пока отсутствует.

Чем закончится эта история ― покажет время. Редакция Infopro54 будет следить за развитием событий.