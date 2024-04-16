Стал известен размер взятки по делу экс-главы УЭБиПК МВД Новосибирска Вялкова

Размер взятки по делу бывшего начальника УЭБиПК новосибирского МВД выяснил Infopro54.

Как сообщил источник, близкий к следствию, Владимиру Вялкову вменяется получение взяток от коммерсантов-производителей контрафактного алкоголя на общую сумму более 34 миллионов рублей.

— Это не был разовый гонорар. За покровительство Вялков систематически брал подаяния от предпринимателей. Деньги получал не лично в руки, а через посредника, — добавил собеседник.

Напомним, о задержании экс-борца с коррупцией стало известно 11 апреля. Силовики нагрянули в его роскошный особняк в поселке «Озерный» под Новосибирском и доставили в отдел. Поводом для этого послужили подозрения о причастности Вялкова к получению взяток в период работы в правоохранительных органах.

12 апреля экс-полицейского взяли под стражу в зале Центрального районного суда. В СИЗО он проведет, как минимум, до 9 июня 2024 года.

В этот же день суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения Денису Арисову, задержанному по делу Вялкова. Фигуранта обвиняют в посредничестве — именно он передавал взятки бывшему начальнику УЭБиПК. Суд оставил Арисова на свободе, но запретил определенные действия.