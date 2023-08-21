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Пришла со зрением, ушла без глаза

  • 21/08/2023, 16:49
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Пришла со зрением, ушла без глаза
Жительница Новосибирска судится с врачами из-за потери левого глаза и требует миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

В 2016 году у сибирячки упало зрение, в больнице назначили дорогостоящие уколы, которые помогли лишь на время. После смены лекарства в 2019 году у женщины появился отек на половину лица. Ей сделали три операции, но и они не помогли спасти зрение пациентки, левый глаз пришлось удалить, заменив его искусственным.

Пенсионерка обратилась в суд с исковым заявлением на миллион рублей к врачам государственной больницы, потому что и на этом мучения ее не закончились.

— Это были адские мучения, врачи постоянно мне залезали в глаз. Имплант не прижился, у меня пошел свищ в глазу. Я пришла к врачам с плохим зрением, а ушла вообще без глаза. В сентябре 2020 года имплант удалили, но протезы постоянно выпадали, — рассказала женщина в беседе с изданием КП-Новосибирск.

Помочь ей смогли только в частной клинике, врачи которой провели пластическую операцию, восстановили глазницу и заменили протез, теперь он не выпадает.

В итоге пенсионерка решилась обратиться к юристу за помощью в оформлении иска о компенсации морального вреда.

— Я подписывала договор на лечение, но меня никто не ставил в известность о смене препарата. <…> Приблизительно 300 тысяч потратила на лечение. И до сих пор трачу деньги — по 17 тысяч на смену протеза каждые полгода, уколы с гелем ставлю, чтоб искусственный глаз не проваливался. Боли в глазнице до сих пор мучают, — посетовала она.

Фото с сайта КП-Новосибирск

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : суд медицина компенсация морального вреда инцидент


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