Пришла со зрением, ушла без глаза

В 2016 году у сибирячки упало зрение, в больнице назначили дорогостоящие уколы, которые помогли лишь на время. После смены лекарства в 2019 году у женщины появился отек на половину лица. Ей сделали три операции, но и они не помогли спасти зрение пациентки, левый глаз пришлось удалить, заменив его искусственным.

Пенсионерка обратилась в суд с исковым заявлением на миллион рублей к врачам государственной больницы, потому что и на этом мучения ее не закончились.

— Это были адские мучения, врачи постоянно мне залезали в глаз. Имплант не прижился, у меня пошел свищ в глазу. Я пришла к врачам с плохим зрением, а ушла вообще без глаза. В сентябре 2020 года имплант удалили, но протезы постоянно выпадали, — рассказала женщина в беседе с изданием КП-Новосибирск.

Помочь ей смогли только в частной клинике, врачи которой провели пластическую операцию, восстановили глазницу и заменили протез, теперь он не выпадает.

В итоге пенсионерка решилась обратиться к юристу за помощью в оформлении иска о компенсации морального вреда.